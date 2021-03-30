شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل خسائره و"برنت" يعاود الارتفاع أعلى 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وتتابع الأسواق عن كثب تداعيات جائحة كورونا والجهود للسيطرة عليها سواء من خلال قيود الإغلاق أو عن طريق توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 60.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 59.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.4% إلى 64.09 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.