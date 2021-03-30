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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المهندسين عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادي بنسخته الـ17 افتراضيا، الذي حضره عدد من الأعضاء الأساسيين من المهندسين السعوديين المسجلين في نظام الهيئة، وذلك للتصويت على المواضيع المطروحة خلال هذا الاجتماع ومناقشتها، والتي تشكلت في: التقرير السنوي لعام 2020، الحساب الختامي لعام 2020، وتعيين المحاسب الخارجي لعام 2021. وحظي الاجتماع للجمعية العمومية بتصويت أغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين على المواضيع المطروحة فيه، بعد نقاش مطول وتداول لعدد من التفاصيل الواردة فيه من قبلهم، حيث تمت هذه العملية بشكل الكتروني بالكامل؛ تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تعمل على إصدارها ومتابعتها الجهات المعنية لحسر انتشار فايروس كورونا المستجد COVID-19. هيئة المهندسين

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