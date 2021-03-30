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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية المالية وقعت مذكرة تعاون مع معهد الإدارة العامة لتطوير القيادات وتعزيز التعاون المعرفي، وقعها مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان ونائب مدير عام المعهد للتدريب بدر الحربي. وأوضح آل خمسان أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الأكاديمية، في دعم وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي، وتعزيز التعاون المعرفي، وتحقيق التكامل المشترك بين الطرفين، مبينا أنها ستسهم في توطيد العلاقة المهنية في مجال التدريب وتنمية القيادات والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة.

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