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وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف الشمري، أن خطة الإدارة راعت الدراسة المسحية عن احتياجات المدينة، والأخذ بآراء المستفيدين، مشيرا إلى إدراج عدد من المبادرات المجتمعية والمشاريع الشبابية في الخطة، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والخيرية.
وتهدف المبادرات إلى توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة والتنمية المستدامة، وتنفيذ مبادرات وفعاليات وبرامج متنوعة تلبي احتياجات المجتمع التنموية.
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