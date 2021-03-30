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26 مبادرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - 26 مبادرة توزعت على 455 برنامجا أطلقتها الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية ضمن خططها ومبادراتها لهذا العام، لخدمة شرائح المجتمع بجميع فئاته العمرية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف الشمري، أن خطة الإدارة راعت الدراسة المسحية عن احتياجات المدينة، والأخذ بآراء المستفيدين، مشيرا إلى إدراج عدد من المبادرات المجتمعية والمشاريع الشبابية في الخطة، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والخيرية.

وتهدف المبادرات إلى توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة والتنمية المستدامة، وتنفيذ مبادرات وفعاليات وبرامج متنوعة تلبي احتياجات المجتمع التنموية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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