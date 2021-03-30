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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة البنوك المركزية المنبثقة من مجلة البنوك المركزية، منحت البنك المركزي السعودي جائزة استمرارية الأعمال لأفضل مبادرة لعام 2020م، وذلك بناء على تقييم اللجنة من خلال التأكد من تطبيق معايير الجائزة، وأهمها الإبداع والابتكار لتسيير الأعمال، إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية لبرنامج استمرارية الأعمال الذي من خلاله استطاع البنك المركزي الاستمرار في القيام بأعماله دون انقطاع أو تأثر. ووفر البنك المركزي الممكنات التقنية التي أسهمت في العمل عن بعد، وعمل بها خلال جائحة فيروس كورونا، بكل أمان وسهولة من خلال الخدمات والأنظمة الداخلية، إضافة إلى التواصل الفعال مع الموظفين وأصحاب المصلحة. لجنة البنوك المركزية

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