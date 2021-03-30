شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تركيا في 2021 إلى 3.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك جولدمان ساكس، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18% في إبريل/نيسان، قبل أن يتراجع إلى 15% بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى موجة مبيعات لليرة هذا الشهر.

وخفض بنك الاستثمار الأمريكي أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا للعام 2021 إلى 3.5% من 5.5%، وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%.

وقال البنك، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5% في نهاية 2021، إن البنك المركزي تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع، بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13% منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس/آذار.