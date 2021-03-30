شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقى 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه.



إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للمحاصيل الزراعية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، دلتا للإنشاء والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، جلاكسو سيمثلاكين، دلتا للطباعة والتغليف، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

البورصة تربح 3 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط عمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 655.581 مليار جنيه. البورصة تربح 3 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط عمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 655.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 653 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.7 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.85%، والعرب على 5.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 5.04 مليون جنيه، 192.1 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 161.6 مليون جنيه، 557.9 ألف جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4131 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 3800 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، المجموعة المصرية العقارية، 980.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 66 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغائية-فوديكو 500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 3800 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، المجموعة المصرية العقارية، 980.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 66 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغائية-فوديكو 500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 442 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الاثنين في السوق المفتوح، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 3.7 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى عدد 3.5 مليون سهم، كما باعت شركة الشرقية-ايسترن كومباني 6.31 مليون سهم خلال جلسة أمس.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية (Fintech) وخدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية بالشراكة مع شركة أكسيل، برأس المال المبدئي المدفوع للشركة المالية الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه ومتوقع أن يصل إلى نصف مليار جنيه، طبقًا لخطة الشركة وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

نتائج أعمالأعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.61 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال 2019، وتسجيل صافي ربح بلغ 192.39 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 41.33 مليون جنيه أرباحًا خلال 2019، بنسبة نمو 365.4% على أساس سنوي، وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها المجمعة خلال العام الماضي إلى انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة تصل إلى 6% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الترشيد في استخدام التسهيلات الائتمانية والذي أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل بنحو 20%. نتائج أعمالأعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.61 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال 2019، وتسجيل صافي ربح بلغ 192.39 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 41.33 مليون جنيه أرباحًا خلال 2019، بنسبة نمو 365.4% على أساس سنوي، وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها المجمعة خلال العام الماضي إلى انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة تصل إلى 6% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الترشيد في استخدام التسهيلات الائتمانية والذي أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل بنحو 20%.

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.23 مليار جنيه، مقابل 884.13 مليون جنيه خلال 2019، وسجلت صافي ربح بلغ 186.2 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بقيمة 102.9 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 80.9%، على أساس سنوي.

فيما تراجعت إيرادات شركة رواد مصر للاستثمار السياحي، إلى 24.11 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 164.9 مليون جنيه خلال 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 56.45 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 1.76 مليون جنيه خسائر خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 3107%.

وحققت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، خسائر بلغت 69.31 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري.





عرض الشراءأعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المصدرة وذلك لعدد 4.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 139.3 مليون جنيه.





فوريأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها 800 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0,5 جنيه وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 400 مليون جنيه، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلى.