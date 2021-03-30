شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية bt100 تكرم الراحلين فريد خميس وحسين صبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرمت احتفالية bt100، مساء اليوم، الثلاثاء، الراحل محمد فريد خميس، والراحل المهندس حسين صبور، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وسلم الجوائز لنجل الراحلين ياسمين وأحمد، أعضاء لجنة التحكيم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خالد صلاح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365 والمنسق العام لمجلة Business Today، وعرضت الاحتفالية فيديو وثائقي للراحلين.

وقالت لما جبريل مقدمة الحفل، إن الراحل فريد خميس لقب بـ"رائد الصناعةِ المصرية" وامبراطور النسيج، والذي رحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي بعد أن ترك بصمة لا تنسى في عدد من الصناعات المختلفة ليس فقط في مصر بل في العالم كله.

فيما قالت نانسي نور مقدمة الحفل، إن الراحل حسين صبور، علم من أعلام البناء والتعمير في مصر والمنطقة العربية، ارتبط اسمه بالإنجازات العملاقة، وتجاوزت نجاحاته الحدود، فأصبح علامة مسجلة ضامنة للنجاح في أى مشروع، ما أهله للحصول على لقب شيخ العقاريين في مصر والعرب ومهندس المهام الصعبة.

وشارك باحتفالية bt عدد كبير من الوزراء من بينهم نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة باحتفالية bt100، المقامة بأحد فنادق القاهرة، كما وصل عدد من كبار رجال الأعمال باسل سماقية رئبس مجلس شركة قطونيل، عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة، شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا للتطوير العقاري، هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إبراهيم الحوت المدير التنفيذي لشركة موجو للصناعات الغذائية- دولاتو، محمد أمين الحوت المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- GLC، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ، مصطفى بخيت العضو المنتدب لشركة watchit، محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة بنية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية-ايسترن كومباني، أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار، أيمن الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مصر وشمال أفريقيا، رامي جاد مدير عام شركة رينو مصر، أحمد غزي رئيس شركة إيه سي جي أي تي إف، طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج، هيثم عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، نهلة كمال عضو مجلس إدارة التنفيذي لشركة نستله مصر.

تُعقد احتفالية bt100، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عددا من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وتأتي الفعالية بمشاركة أكثر من 10 وزراء و450 رجل أعمال ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي، كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتماما واسعا وحضورا لافتا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادي في مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتيني للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتي إيدج للتطوير العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني، الشركة المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC بالإضافة إلي مجموعة "بنية" كشريك رقمي للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر.

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتي مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اي فاينانس وفيكتوري لينك، دولاتو.

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة الخليج 365، وتنظمها شركة "POD" وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية. مشوار حياته