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وحددت الوزارة في بيان أمس، 6 ضوابط للإعلان عن أنشطة الخدمات العمالية، مؤكدة أنه يجب ألا يتضمن الإعلان على أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات: (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات)، وألا يتضمن الإعلان عبارة (خادم أو خادمة)، وتستبدل بعبارة (عامل أو عاملة).
وتشدد الوزارة على عدم تضمين الإعلان نشر صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أي بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وألا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.
كما أكدت الوزارة على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الالكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وأنه سيجري إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلانا الكترونيا يتضمن ما يمس حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.
- عدم تضمين الإعلان مفردات تمس كرامة العمالة الوافدة مثل: (للبيع، للشراء، للتنازل) وتستبدل بعبارة (نقل خدمات).
- عدم تضمين الإعلان عبارة (خادم أو خادمة) وتستبدل بعبارة (عامل أو عاملة).
- عدم تضمين الإعلان نشر صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أي بيانات شخصية للعمالة الوافدة.
- عدم تضمين الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال.
- عدم تضمين الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.
- ضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.
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