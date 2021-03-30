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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة التجارة على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلان عن أنشطة الاستقدام ‏وتقديم الخدمات العمالية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما نصت عليه الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لدى الوزارة، وذلك عند القيام بأي إعلان عن أنشطة الاستقدام ‏وتقديم الخدمات العمالية.

وحددت الوزارة في بيان أمس، 6 ضوابط للإعلان عن أنشطة الخدمات العمالية، مؤكدة أنه يجب ألا يتضمن الإعلان على أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات: (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات)، وألا يتضمن الإعلان عبارة (خادم أو خادمة)، وتستبدل بعبارة (عامل أو عاملة).

وتشدد الوزارة على عدم تضمين الإعلان نشر صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أي بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وألا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.

كما أكدت الوزارة على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الالكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وأنه سيجري إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلانا الكترونيا يتضمن ما يمس حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.

