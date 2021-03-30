انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع "مصراوي" أن سعر الجرام الواحد من الذهب قد هبط 13 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

ونقل الموقع عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 749 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 856 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5992 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 15.7 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.92%، ليسجل سعر الأوقية 1696.4دولار، في الساعة 12:32 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.