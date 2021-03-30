شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط عمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 655.581 مليار جنيه.

إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للمحاصيل الزراعية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، دلتا للإنشاء والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، جلاكسو سيمثلاكين، دلتا للطباعة والتغليف، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

البورصة تربح 3 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط عمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 655.581 مليار جنيه. البورصة تربح 3 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط عمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 655.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 653 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.7 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.85%، والعرب على 5.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 5.04 مليون جنيه، 192.1 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 161.6 مليون جنيه، 557.9 ألف جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4131 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 29.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.207 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.10%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 8.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 4.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.704 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 60.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.41%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 62.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.75%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 18.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- الشرقية-ايسترن كومباني بسعر إغلاق 11.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.56%.