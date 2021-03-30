شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح بافتتاح احتفالية BT100: تعويم السفينة الجانحة حالة إبداع جديدة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة، رئيس تحرير ”الخليج 365” بالحضور فى احتفالية BT100، مشيدا بما حققه المصريون من إنجاز عظيم بتعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، وفي زمن قياسي وباحترافية عالية شهد لها العالم.

كما تقدم خالد صلاح بالشكر لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرعاية هذا الحفل السنوي، ولكل الحضور بالحفل من الوزراء وكبار المسئولين، وهنأ الفائزين بالجوائز لهذا العام.. وإلى نص الكلمة:

بسم الله

السيدات والسادة.. الوزيرات والوزراء.. السفيرات والسفراء.. رجال الاقتصاد والمال والفكر والتنمية.. تحية من القلب أهلا بكم.. ولنبدأ بهذا السؤال..

أقول لكم:

هل هناك ما يمكن أن نستدل به على عبقرية الجغرافيا المصرية أكثر من حبس الأنفاس التي ضربت العالم بعد جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس؟.. وهل يمكن أن نستدل به على عبقرية الإنسان المصرى وقدراته الابتكارية وفدائيته فى العمل أكثر من حالة الإبداع التي شهدها العالم أيضا فى النجاح المذهل لعملية تعويم السفينة الجانحة ببراعة وفي زمن قياسي بكل المعايير؟

هكذا تتكسر المحنة عند أقدام المصريين.. وهكذا نحلم ونبني.. فتبدع مصر حين يظن العالم أن نبع إبداعها قد نضب.. وتحيا مصر حين يتوهم المرجفون أن نهایتها قد حانت.

كانت جائحة كوفيد 19 تضرب شرايين العالم.. وتصيب بالجلطات حركة النمو العالمي.. فيما كان المصريون يعبرون باقتصادهم فوق تحديات هذا الوباء.. يد تبني ويد تقدم الدواء لكل المرضى فى ربوع مصر.

نلتقى نحن فى هذا المحفل سنويا لنذكر أنفسنا بمسيرة العمل الشاقة للسواعد المصرية.. وبالتحديات التي عبرنا فوقها.. وتلك التي نستعد لعبورها في المستقبل.. نتذكر هنا في هذا المحفل منظومة النجاح المستمرة لسيدات ورجال استعصت قلوبهم على العقبات.. وتفتت أمام عزائمهم الصعاب فكتبوا لأنفسهم النجاح.. وكتبوا لبلادهم التقدم والرقي.

أرحب بكم جميعا..

وأتقدم بخالص الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعاية هذا الحفل الاقتصادي السنوی.. وعظيم تقديري للسيدات والسادة الوزيرات والوزراء المشاركين معنا في هذه المناسبة السنوية المرموقة.

خالص الشكر للسادة رعاة الحفل.. ولشركة POD التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة الأستاذ تامر مرسي على هذا التنظيم الاحترافي.. ومبروك مقدما لجميع الفائزين هذا العام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..