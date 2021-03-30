شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للتأمين: حادث سفينة قناة السويس يبرز الدور الاقتصادى للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن قناة السويس تعتبر أهم ممر ملاحى فى العالم، والمرور عن طريقها فى اتجاه الموانىء الأوروبية يقلل من زمن الرحلات من 10 إلى 14 يوم، وأن ما يزيد من أهمية القناة هو أن حجم التجارة العالمية تضاعف بشكل كبير منذ أن تحولت الصناعات من أوروبا وأمريكا إلى جنوب شرق آسيا والصين، والتى أصبحت تستحوذ على الجزء الأكبر من الصادرات إلى باقى دول العالم.

وأضاف أبوزيد فى نشرة الاتحاد الإلكترونية الأسبوعية والتى تم تخصيصها للحديث عن السفينة الجانحة "إيفر جيفن" فى قناة السويس، أن التضخم الفارط فى أحجام السفن العملاقة، له عواقب يمكن أن تصبح أخطاراً كبيرة، وأن حوادث مثل هذه السفن يمكن أن تكون لها تبعات كبيرة من حيث مستوى التعويضات سواء تعلق الأمر بالبضائع أو بخسائر العمل.

وأشار إلى أن القناة تعتبر مورداً أساسياً لمصر (5.6 مليار دولار فى السنة)، كما أن تغيير طرق الملاحة البحرية ولو مؤقتا سيرفع من تكلفة النقل والتأمين وخاصة بالنسبة للواردات المصنعة أو المواد الأولية ولصادرات البترول والغاز إلى أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، ويمكن لحدث واحد أن يتسبب فى أضراراً بليغة للاقتصاد، وهذا الحدث أبرز الدور الاقتصادى المهم للتأمين، وضرورة التفكير جلية فى الأخطار الكبيرة المحتملة وضرورة استباقها والاستعداد لها وهذه هى إدارة المخاطر.