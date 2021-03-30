شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الخليج للتدريب" تُوصي بزيادة رأس المال وتوزيعات نقدية عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 200 مليون، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف من زيادة رأس المال هو تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة والاستحواذ على أصول في مجال التعليم.

وأفادت الشركة، بأن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 11.250 مليون ريال، بواقع 25 هللة لكل سهم، وبنسبة 2.% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخليج للتدريب حققت صافي أرباح بلغ 6.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انتشار فيروس COVID-19 الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات في قطاع الأفراد عبر جميع الشركات التابعة ووحدات الأعمال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.