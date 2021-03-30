شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسواق المزرعة" ترتفع 278% خلال 2020 وإدارتها تُوصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 277.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 38.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 74.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 65.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إيرادات العام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 282.3 مليون ريال نتيجة لزيادة إقبال الزبائن على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية وخصوصاً خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا خلال النصف الأول من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 1.9 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.6 مليار ريال خلال العام 2019.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة ودعم توسعات الشركة خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 34.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 5.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.