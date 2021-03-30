شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بي سي آي" تتراجع 2% خلال 2020 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 1.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 58.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 67.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 69.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات وإنخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.

وتراجعت المبيعات إلى 500.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 534.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 45.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.