شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وتواصل الدول والحكومات على مستوى العالم جهودها للسيطرة على تفشي جائحة كورونا من خلال فرض قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وتستعد الولايات المتحدة لضخ حزمة تحفيز مالي إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة تداعيات الجائحة.



من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى 1.7%، وهو مستوى لم يشهده العائد منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي ليس قريب من مرحلة التعافي الكامل بعد، لكنه يتوقع المزيد من النمو والتعافي في العام الجاري بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق والسيطرة على نفي فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.