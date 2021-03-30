شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار صعود العملة الأمريكية فضلا عن انتعاش العائد على سندات الخزانة في الولايات المتحدة.



وعزف المستثمرون عن عملات السلع وأصول المخاطرة في ظل استمرار القلق من جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.



وتسرع الدول والحكومات من جهود مكافحة الجائحة من خلال فرض قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



هذا، وتستعد الولايات المتحدة لضخ حزمة تحفيز مالي إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة تداعيات الجائحة.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي ليس قريب من مرحلة التعافي الكامل بعد، لكنه يتوقع المزيد من النمو والتعافي في العام الجاري بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق والسيطرة على نفي فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7602، وسجل أعلى سعر عند 0.7664 في حين سجل أقل سعر عند 0.7595.