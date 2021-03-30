شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية التداولات مع عودة ضغوط عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة مجددا فضلا عن تداعيات جائحة "كورونا".



وتواصل الدول والحكومات على مستوى العالم جهودها للسيطرة على تفشي جائحة كورونا من خلال فرض قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وتستعد الولايات المتحدة لضخ حزمة تحفيز مالي إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة تداعيات الجائحة.



من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى 1.7%، وهو مستوى لم يشهده العائد منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 33118 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 108 نقاط) إلى 12950 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3956 نقطة.