3 مبادرات توطين مع شركات بميناء الدمام لتوطين 900 وظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار مبادرة توطين وظائف الشركات العاملة بموانئ المملكة، ثلاث مبادرات توطين مع الشركات العاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وهي (الشركة السعودية العالمية للموانئ، شركة الزامل للخدمات البحرية، والشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير)، بهدف توطين 39 مجالا وظيفيا في التخصصات التشغيلية.

وتتضمن هذه المبادرة توطين أكثر من 900 وظيفة خلال مدة الاتفاقية، على أن يرتفع هذا العدد تدريجيا في 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب من خلال برنامج التوطين وتهيئتهم، وتمكين الشباب والفتيات السعوديين في سوق العمل للدفع بعجلة التنمية بطموحهم وقدرتهم وكفاءتهم.

وستسهم المبادرة في تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسة لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشيا مع اهتمام الهيئة العامة للموانئ بتفعيل برامج التوطين في قطاع الموانئ والشركات العاملة بها.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدفان توطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة، وهي إحدى المبادرات الفرعية الناتجة عن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تستهدف توفير 45 ألف فرصة وظيفية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأطلقت الهيئة العامة للموانئ في وقت سابق مبادرة توطين وظائف الشركات العاملة بميناء جدة الإسلامي، وهي (شركة محطة بوابة البحر الأحمر، شركة موانئ دبي العالمية لشرق الأوسط، شركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة منصور المساعد للتجارة والمقاولات)، وذلك بهدف توطين 23 مجالا وظيفيا في التخصصات التشغيلية، التي تستهدف توطين أكثر من 300 وظيفة خلال مدة الاتفاقية، على أن يرتفع هذا العدد تدريجيا في 2021.

3 مبادرات توطين مع شركات عاملة بميناء الدمام





الشركة السعودية العالمية للموانئ

شركة الزامل للخدمات البحرية

الشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير



الهدف: