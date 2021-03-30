شكرا لقرائتكم خبر 118 % زيادة في أرباح السعودية للكهرباء بعد تطبيق إصلاحات هيكلية ومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء في عام 2020 بنسبة 118% لتصل إلى 3.02 مليارات ريال مقارنة بـ1.38 مليار خلال عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع الأرباح النقدية 70 هللة للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار ريال.

وبحسب النتائج المالية للشركة والتي أعلنتها أمس، بلغت الإيرادات التشغيلية 68.7 مليار ريال، مقارنة بـ 65 مليار ريال لعام 2019 بإجمالي ربح 8.1 مليارات ريال، مقارنة بـ 6.1 مليارات ريال للعام السابق، فيما بلغ الربح التشغيلي 7.6 مليارات ريال، مقارنة بـ 6.5 مليارات ريال للعام السابق.

وشهدت حقوق الملكية ارتفاعا وصل إلى 247.8 مليار ريال، مقارنة بـ 73.57 مليار ريال نتيجة لتصنيف الأداة المالية (اتفاقية المضاربة) الموقعة بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية والشركة ضمن حقوق الملكية.

تطبيق إصلاحات

ويعزى التغير في النتائج المالية للشركة عن العام المالي 2020 إلى تطبيق مجموعة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة في قطاع الكهرباء، حيث استهدفت الإصلاحات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030.

وستمكن هذه الإصلاحات الشركة من إيجاد بنية تحتية ذكية مثل شبكات نقل الكهرباء الذكية وأتمتة شبكات التوزيع والمضي قدما في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات المقدمة للمشتركين الكترونيا، ومواكبة الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية، والتوسع اللازم في الشبكة، بالإضافة إلى الاستمرار في رفع كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وستدعم هذه الإصلاحات قطاع الكهرباء والشركة للقيام بالاستثمار في المشاريع اللازمة للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة في ظل أهداف التنوع الاقتصادي والتوسع العمراني وفق رؤية المملكة 2030م.

أنموذج الحد الأدنى

وبينت الشركة أنه وفقا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، تم تطبيق تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020م، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين.

ووفقا لذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أقرت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء تحديد إيرادات الشركة السعودية للكهرباء غير الموحدة (الإيراد المطلوب) لعام 2020م بمبلغ 68,764 مليون ريال، وتضمن ذلك تفعيل حساب الموازنة لعام 2020م بمبلغ وقدره 6,131 مليون ريال.

ظروف استثنائية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري «أظهرت الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة العربية السعودية، كما دول العالم جميعا، خلال عام 2020م نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 المرونة والقدرة التشغيلية للشركة حيث استمرت -ولله الحمد- في تقديم خدمة آمنة بكفاءة وموثوقية عاليتين، وجاءت النتائج المالية الايجابية للشركة مدعومة بمساهمة حساب الموازنة، الذي يأتي تطبيقا لحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية المقرة مؤخرا خلال عام 2020م، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين».

معالجة الالتزامات

وكان من بين الإصلاحات، التي أعلن عنها؛ معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 167.92 مليار ريال، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018 .

أسباب ارتفاع الأرباح

ارتفاع الإيرادات التشغيلية والذي يعزى إلى:





اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020م وتغطية حساب الموازنة للفرق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيراد المتحقق للشركة السعودية للكهرباء لعام 2020م بمقدار 6,131 مليون ريال، وذلك وفقا لما أقرته اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

استمرار نمو قاعدة المشتركين، هذا بالإضافة إلى إلغاء صافي مصروف الضريبة المؤجلة البالغ 412 مليون ريال وفقا لتعديل نظام ضريبة الدخل المقر خلال 2020.



قابل الارتفاع في الإيرادات التشغيلية: