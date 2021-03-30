عمل البنوك في رمضان من 10 صباحا حتى 4 عصرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد البنك المركزي السعودي «ساما» أوقات العمل في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1442، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة 16 من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.

وأوضح المركزي السعودي في بيان له أن أوقات العمل اليومية للبنوك في شأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل رمضان تكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

فيما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك خلال أيام رمضان بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء.

وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر للبنوك تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 28 رمضان 1442 (10 مايو 2021) وتستأنف أعمالها يوم الاثنين 5 شوال 1442 (17 مايو 2021).

وتبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021) وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 15 ذي الحجة 1442 (25 يوليو 2021).

وذكر أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية تبقى مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

أوقات عمل البنوك في رمضان وإجازتي العيد

رمضان







البنوك من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء



مراكز التحويل من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 مساء



عيد الفطر





تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين 28 رمضان 1442



استئناف العمل الاثنين 5 شوال 1442



عيد الأضحى





تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 5 ذي الحجة 1442



استئناف العمل الأحد 15 ذي الحجة 1442



استثناء:

مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك الجمعة والسبت.