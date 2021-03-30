شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أبوظبي قرب 6000.. و«جلفار» و«العالمية» عند مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مؤشر سوق أبوظبي يحلق 1.49% وسوق دبي يغلق مرتفعاً 0.23%

«أبوظبي الأول» يقفز 1.25% و«الإمارات دبي الوطني» 1.77%

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها في جلسة منتصف الأسبوع، مع استمرار النشاط على أسهم قيادية في البنوك والعقار والاتصالات، معززة بشهية الأجانب والمؤسسات ومع محافظة سهمي «العالمية القابضة» و«جلفار» على وتيرة الصعود على وقع إنتاج الإمارات أول لقاح مضاد لفيروس «كورونا» محلي الصنع.

ولامس مؤشر سوق أبوظبي مستوى 6000 نقطة من خلال ارتفاعه 1.49% بينما ارتفع سوق دبي 0.23% إلى 2558 نقطة.

واستمر سهم «العالمية القابضة» في زعامة تداولات سوق أبوظبي للجلسة الثالثة توالياً مرتفعاً 2.6% إلى 63.1 درهم عند الإغلاق علماً أنه سجل 67.5 درهم في الثلث الأول من عمر الجلسة.

كما قفز «جلفار» قرب الحد الأعلى المسموح به للجلسة الثانية بنسبة 14% وصولاً إلى مستوى سعري 1.63 درهم، من خلال تداولات بـ11 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية ارتفع «أبوظبي الأول» 1.25% و«الإمارات دبي الوطني» 1.77% و«الدار» 1.88% و«إعمار العقارية» 0.56% و«اتصالات» 2.86%.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.16 مليار درهم منها مليار درهم في سوق أبوظبي و159.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 270.6 مليون سهم، توزعت بواقع 173.36 مليون سهم في أبوظبي و97.3 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 31 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6039 صفقة.

سوق دبي

حافظ مؤشر سوق دبي المالي على نسق الصعود بنسبة 0.23% عند مستوى 2558.5 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 0.83% نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.77% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.53% متأثراً بتراجع «إعمار للتطوير» 1.53% و«إعمار مولز» 0.58% و«ديار» 3.26% و«داماك» 4.65% فيما ارتفع «إعمار العقارية» 0.56%. وهبط قطاع الاستثمار على نحو طفيف 0.02% بعد هبوط «شعاع كابيتال» 0.6% وذلك أمام استقرار كل من «دبي المالي» و«دبي للإستثمار». وانخفض قطاع النقل 0.63% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.79% و«أرامكس» 0.51% و«الخليج للملاحة» 0.86%.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.49% عند مستوى 5910.65 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع. وصعد قطاع البنوك 0.88% مستفيداً من صعود «أبوظبي الأول» 1.25% و«أبوظبي التجاري» 0.97% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%.

وارتفع قطاع الاتصالات 2.86% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما صعد قطاع العقار 1.77% مستفيداً من مكاسب «الدار» بنسبة 1.88% على الرغم من نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.37%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.35% مدعوماً بارتفاع «العالمية القابضة» 2.6% و«الواحة كابيتال» 0.81% في مقابل نزول «إشراق» 2%.

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.84% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.41% و«طاقة» 2.92% فيما نزول «أدنوك للتوزيع» 0.22%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 60.24 مليون درهم مغلقاً عند 3.57 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 20.6 مليون درهم ليغلق عند 11.5 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي استقطب 15.35 مليون درهم وأقفل عند مستوى 4.54 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ظلت الصدارة لـ«العالمية القابضة» بقيمة 250.7 مليون درهم مغلقاً عند 63.1 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه 231.5 مليون درهم ليغلق عند مستوى 14.6 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بتداولات قدرها 86.5 مليون درهم مغلقاً عند 4.53 درهم.

وسجل «أملاك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 4.45% مغلقاً عند 0.258 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 6.71% مغلقاً عند 12.5 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي «جلفار» بنسبة 13.99% مغلقاً عند 1.63 درهم، فيما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 7.5% وأغلق عند 3.7 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 115.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 3 ملايين درهم محصلة شراء العرب و4.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و107.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 115.4 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 20.57 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 20.57 مليون درهم محصلة ببيع، منها 1.76 مليون درهم محصلة بيع العرب و10 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين و8.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 48.26 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و41.58 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 48.26 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.7 مليون درهم حصلة بيع في دبي و41.58 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

