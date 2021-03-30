شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تصدم العملاء الجدد برسوم مضاعفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بعض عملاء «تيسلا» في جنوب كاليفورنيا، ممن اشتروا سيارات كهربائية جديدة كلياً، إن الشركة فرضت عليهم رسوماً مضاعفة، وأخذت عشرات الآلاف من الدولارات من حساباتهم المصرفية دون إذن أو تحذير، وبأن تجربتهم مع الشركة كانت صادمة عندما طالبوا باسترداد أموالهم.

وبالنسبة للمشترين المتأثرين الذين قابلتهم «سي إن بي سي»، تراوحت المبالغ المأخوذة من حساباتهم من 37 ألف دولار، وهو سعر الإصدار الأساسي لسيارة «تيسلا 3 2021» سيدان، إلى حوالي 71 ألف دولار، سعر سيارة «تيسلا واي كروس أوفر 2021»

في 24 مارس/آذار، كان توم سلاتري متحمساً للغاية، بعد استلامه رسالة نصية من «تيسلا»، أخبرته فيها بأن السيارة التي طلبها في يناير/كانون الثاني يمكن تسليمها في غضون ثلاثة أيام. وكل ما كان عليه فعله آنذاك هو تحميل إثبات التأمين ورخصة القيادة وأخيراً اختيار طريقة الدفع، وعلى الفور أضاف توم حسابه المصرفي، وسمح بتحويل الأموال. وعندما تفقد حسابه في صباح اليوم التالي، فوجئ بسحب أكثر من 50 ألف دولار زيادة عن سعر السيارة المتفق عليه.

يقول توم، إنه اتصل بشركة «تيسلا» على الفور، وأرسل رسالة نصية، وأمضى يوماً كاملاً دون الحصول على إجابات محددة بخصوص استرداد الأموال المسحوبة خطأً. وتوجه بعدها إلى مركز خدمة عملاء «تيسلا» في مدينة بربانك في كاليفورنيا؛ للتحدث مع موظفي المبيعات شخصياً.

وأبلغ عملاء آخرون، مثل كلارك بيترسون، وكريستوفر لي، عن المشكلة ذاتها مع اختلاف الأموال المسحوبة زيادة، ولا يزالون بانتظار استرداد الرسوم المزدوجة.

وقال ديف إكسيل، مؤسس شركة تكنولوجيا منع الجرائم المالية «فيتشر سبيس»، إن التهم المكررة هي مشكلة شائعة في التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية بشكل عام. (وكالات)