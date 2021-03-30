شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإنصاف الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُلقى اللوم عادة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بوباء المعلومات الخاطئة، والشائعات الكاذبة حول شرعية الانتخابات الأمريكية، وعدم فعالية أقنعة الوجه، وأمن شبكات الجيل الخامس، وغيرها من الأمور.

لكن المعلومات الخاطئة والضارة ليست حكراً على منصات الإنترنت. فهي تتوافر بكثرة في وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية. وبينما يناقش السياسيون ما إذا كان ينبغي تنظيم شركات التكنولوجيا، عليهم التفكير أيضاً في إنشاء أنظمة لمواجهة المخاطر الضمنية في السماح بنشر المعلومات المضللة وتمكينها.

ورغم أن الدستور الأمريكي يحمي حرية التعبير من التدخل الحكومي المباشر، إلا أن المشرعين يدركون أيضاً الحاجة إلى تدخل مدروس أحياناً.

ولطالما أبدى السياسيون قلقهم بشأن قوة المنصات الرقمية لسنوات، وفي الأسبوع الماضي، طُلب من رؤساء «جوجل» و«تويتر» و«فيسبوك» مجددا، المثول أمام الكونجرس بخصوص قضايا المحتويات المضللة والضارة. ويدرس اليوم كل من مجلسي النواب والشيوخ التشريع الذي من شأنه مراجعة القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، والذي يُعفي شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن المواد التي تنشر عبر صفحاتها. لكن ليس من الواضح ما إذا كانت محاولات الحد من هيمنة هذه الشركات ستنجح. كما أن المجالس الرقابية التي تديرها شركات التكنولوجيا ليست كافية.

علاوة على ذلك، فإن إصلاح صناعة التكنولوجيا فقط لن يعالج المشكلة، لأن المعلومات المضللة التي تنتشر في وسيط ما يتم تضخيمها من خلال الأكاذيب المنتشرة عبر وسيط آخر. وغالباً ما يكون التلفزيون والراديو مملوءين بالمعلومات المضللة، ويمنح البث المعلومات نفحة من الشرعية.

ومنذ عقود، وقبل وجود عمالقة التقنية، سنّت لجنة الاتصالات الفيدرالية «قانون الإنصاف» الذي يطلب من المذيعين تقديم وجهات نظر متنوعة حول الموضوعات التي يثيرونها. لكن القانون الذي وُضع ليضمن تغطية جميع جوانب القضية المطروحة أمام الرأي العام، تم تفكيكه في عهد الرئيس ريجان، عام 1987.

لذلك يجب أن ينظر الكونجرس بجدية في إعادة تنشيط مبدأ «الإنصاف»، وأن يرتكز الجهد على حق الجمهور في الحصول على المعلومات، وليس على قمع الحكومة لحرية التعبير.

لقد تراجعت ثقة الأمريكيين وغيرهم، بصناعة الإعلام لسنوات. لكن يمكن استعادة الثقة عبر ضمان التزام الشركات الإعلامية بممارسة تدقيق الحقائق وتقديم وجهات نظر متناقضة حول القضايا المهمة لمستهلكي الأخبار.

ومن الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من المساءلة للقطاعين العام والخاص في مواضيع سوء الاستخدام وانتشار المعلومات المضللة. وسيساعد على ذلك مبدأ الإنصاف الجديد، إلى جانب الإشراف المستقل على البث ومنصات التكنولوجيا.

(نيويورك تايمز)