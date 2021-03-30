شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة.. قصة التجارة والسيـاسـة والمـؤامــرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعرض الكاتب الاسكتلندي غوردون كير في كتاب «حبوب البن الساحرة.. التاريخ المختصر للقهوة»، الصادر عن الدار العربية للعلوم ومن ترجمة فايز علمي، العديد من الأساطير والخرافات والأماكن والشخصيات المثيرة والغريبة الأطوار التي ساعدت في جعل القهوة عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية، كما يبحث في أصول القهوة في إثيوبيا واليمن؛ وانتشارها في الشرق الأوسط قبل أن يجلبها الرحالة والتجار وينشروها في أوروبا، ثم يتتبع تطور ظاهرة انتشار المقاهي ونمو شعبيتها في معظم بلدان العالم وعملية انتشارها في الشوارع الرئيسة وفي ساحات البلدات والمدن في شتى أنحاء أوروبا وأمريكا وإفريقيا وتركيا والعالم العربي، وصولاً إلى انفجار ثقافة المقاهي في القرن الواحد والعشرين، بما فيها نشوء مراكز جديدة ومثيرة للتجارة والأخبار والنقاشات وعقد الصفقات، وخلال الكتاب ندرك أن مشروبنا المفضل عبارة عن مزيج من التجارة والسياسة والمؤامرات.