الاقتصاد

14 دولة بينها الولايات المتحدة قلقة بشأن تقرير منظمة الصحة حول منشأ «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

30 مارس 2021

21:53 مساء

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أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها في بيان الثلاثاء عن قلقها المشترك حيال تقرير منظمة الصحة حول منشأ كوفيد-19 وحثت الصين على السماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات.
وقالت الحكومة الأمريكية مع الدول الأخرى وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلاً عن النرويج: من الضروري أن نعبر عن قلقنا المشترك من أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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