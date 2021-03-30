شكرا لقرائتكم خبر عن 14 دولة بينها الولايات المتحدة قلقة بشأن تقرير منظمة الصحة حول منشأ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
30 مارس 2021
21:53 مساء
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أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها في بيان الثلاثاء عن قلقها المشترك حيال تقرير منظمة الصحة حول منشأ كوفيد-19 وحثت الصين على السماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات.
وقالت الحكومة الأمريكية مع الدول الأخرى وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلاً عن النرويج: من الضروري أن نعبر عن قلقنا المشترك من أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية.
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