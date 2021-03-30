شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا وإثيوبيا الى نهائيات أمم إفريقيا 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت موريتانيا نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم للمرة الثانية على التوالي في تاريخها بفوزها على مضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى 1- صفر الثلاثاء في بانغوي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات نهائيات نسخة 2021 المقررة مطلع العام المقبل بسبب فيروس كورونا. وسجل أبوبكار كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وحققت موريتانيا الأهم بفوزها معززة موقعها في المركز الثاني برصيد تسع نقاط لتلحق بالمغرب متصدر المجموعة (11 نقطة).

وباتت موريتانيا سابع منتخب عربي يتأهل إلى النهائيات بعد المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وجزر القمر.

وبلغت إثيوبيا النهائيات رغم خسارتها أمام ساحل العاج 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة. وسجل ويلي بولي (3) وفرانك كيسييه (19 من ركلة جزاء) وجان كواسي (76) أهداف ساحل العاج، وغيبيتو غيتانيه كيبيديه (74) هدف إثيوبيا.

واستفادت إثيوبيا من سقوط مدغشقر في فخ التعادل أمام ضيفتها النيجر صفر- صفر للظفر بالبطاقة الثانية في المجموعة. وأنهت إثيوبيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق أربع نقاط خلف ساحل العاج التي كانت ضامنة تأهلها من الجولة الخامسة، وبفارق نقطة واحدة أمام مدغشقر الثالثة.

وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة 21 هي مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو ومالاوي (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب وموريتانيا (الخامسة)، الكاميرون المضيفة (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج وإثيوبيا (الحادية عشرة) ونيجيريا (الثانية عشرة).

وتبقى ثلاث بطاقات ستحسم لاحقاً في ختام الجولة السادسة للمجموعات السادسة والتاسعة والثانية عشرة.

وانحصرت المنافسة في المجموعة السادسة بين الرأس الأخضر الثانية (7 نقاط) ورواندا الثالثة (5 نقاط) وموزمبيق الرابعة (4 نقاط). ويحل منتخب الرأس الأخضر ضيفاً على موزمبيق، ورواندا ضيفة على الكاميرون.

وتتنافس الكونغو مع غينيا بيساو على البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة عندما يلتقيان على أرض الأخيرة. وتملك الكونغو 8 نقاط مقابل 6 لغينيا بيساو.

وسيكون الأمر ذاته في المجموعة الثانية عشرة بين بنين الثانية (7 نقاط) وسيراليون الثالثة (4 نقاط) عندما تلتقيان على أرض الأخيرة.