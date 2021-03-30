شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إجراءات التعامل مع «كورونا» عززت ترابط المواطنين بنسبة 97% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

عقدت حكومة دولة الإمارات، مساء أمس الثلاثاء، الإحاطة الإعلامية في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة، تحدثت فيها منى خليل المتحدث الرسمي باسم القطاع المجتمعي عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأعلنت المتحدث الرسمي باسم القطاع المجتمعي، أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة جائحة فيروس «كوفيد- 19» أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز التماسك والترابط الأسري بنسبة 97%، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها وزارة تنمية المجتمع لقياس أثر الجائحة في المجتمع الإماراتي.

وقالت: «إن الدراسة أوضحت أن تعامل حكومة الإمارات مع تداعيات الجائحة أسهم في بث الطمأنينة والشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بنسبة قاربت على 98%، وأن إجراءات الإمارات في العمل عن بُعد ودعم أفراد المجتمع حققت نسبة سعادة مرتفعة على نطاق الأسرة والمجتمع وصلت لنحو 98%، فيما أكد 96% من عينة الاستطلاع أن الدولة تعاملت بشكل متميز في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة من خلال تعويض الفئات المتضررة، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما يدعم الأنشطة الاقتصادية المتعددة».

وأكدت منى خليل أن الإمارات أدارت أزمة «كورونا» بمثالية عالية تحت شعار «يد بيد نتعافى» كما أن نجاح الدولة في مواجهة الجائحة جاء مدفوعاً باهتمام القيادة الرشيدة ونظرتها الثاقبة التي وضعت الاستراتيجيات وأطلقت المبادرات ووجهت المؤسسات والإدارات المعنية للقيام بدورها الوطني والإنساني الكبير لتقدم نموذجاً رائعاً للعالم أجمع في كيفية إدارة أزمة بهذا الحجم.

وأضافت: «فرض تفشي فيروس «كوفيد- 19» إجراءات لم يألفها الأفراد في ظل الأوضاع الطبيعية ومن بينها إجراءات التباعد الاجتماعي التي أعادت تشكيل الحياة وتم بمقتضاها تقنين الأنشطة التي كانت من العادات اليومية، واستحدثت أعرافاً اجتماعية جديدة، كما كشفت جائحة «كوفيد- 19» العديد من الجوانب الإيجابية أبرزها التماسك والتكاتف المجتمعي».

وتابعت خليل: «يعد التطوع أحد أبرز مؤشرات التماسك المجتمعي؛ إذ لاحظنا وعياً كبيراً والتزاماً ذاتياً من الأفراد والجهات والفرق التطوعية للمساهمة في المبادرات الاجتماعية التي من شأنها التخفيف عن بقية أفراد المجتمع وتسريع عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما أن الغذاء الصحي واكتشاف المواهب عند الأطفال والتشجيع على ممارستها مبادرات أعطت للإنسان التفكير الإيجابي».

واستطردت قائلة: «أثناء جائحة «كوفيد- 19»، تغيّرات كثيرة عايشها المجتمع الإماراتي، وأمور عدة تبدلت، ويعد «التباعد الاجتماعي» و«الحجر المنزلي» من أهم الإجراءات الاحترازية والتي أحدثت تغييراً كبيراً في سلوكيات الفرد والمجتمع؛ إذ تزايد التقارب الأسري».

وأشارت إلى أن «الزفاف الافتراضي» و«أعراس بلا حفلات» عناوين تكررت بوتيرة متزايدة بدت الفرحة فيها غير منقوصة، وتجلى فيها الالتزام المجتمعي صحياً واجتماعياً، وفق الأصول والعادات والقيم المتجذرة في المجتمع الإماراتي، مؤكدة أن هذه الأعراس الافتراضية عززت الإجراءات الوقائية، وحافظت على صحة الأهل والأقارب، وحالت دون التكاليف المرهقة.

ولفتت إلى أن جائحة «كوفيد- 19» أكدت أهمية تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود الحكومية في القضاء على الفيروس من خلال تغيير بعض العادات الاجتماعية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات، تبنت منظومة متكاملة لحماية كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم من تداعيات انتشار الفيروس وفرت الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم في منازلهم؛ حيث أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لفحص كورونا المنزلي لأصحاب الهمم، كما وفرت الفحص المجاني والتطعيم لكبار السن من المواطنين والمقيمين.

وقالت المتحدث الرسمي باسم القطاع المجتمعي، إن الاهتمام الإماراتي بسعادة المجتمع خلال أزمة «كوفيد- 19» لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية؛ بل امتداد ليشمل الدعم النفسي والمجتمعي من خلال حملات ومبادرات وبرامج تبث روح الإيجابية وتقديم الإرشادات التي تساعد على تخفيف حدة ظروف التباعد الاجتماعي وتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة.