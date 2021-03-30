شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي» تستثمر 10 مليارات دولار في السيارات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «شاومي» العملاقة للهواتف الذكية، في الصين، عن خطط لإطلاق مشروع خاص بالمركبات الكهربائية، واستثمار 10 مليارات دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقالت الشركة إنها ستنشئ ذراعاً تابعة لها لإنتاج السيارات الكهربائية، حيث ستبلغ قيمة المرحلة الأولية من الاستثمار 10 مليارات يوان (1.52 مليار دولار).

وسيترأس لي جون، الرئيس التنفيذي لـ «شاومي»، وحدة السيارات الجديدة.

وقالت الشركة في بيان: «نأمل في إطلاق سيارات كهربائية ذكية عالية الجودة للسماح للجميع في العالم بالاستمتاع بالحياة الذكية في أي وقت وفي أي مكان». (وكالات)