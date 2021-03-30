شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنخفض بضغط ارتفاع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، الثلاثاء، إذ أثرت زيادة لعوائد السندات الأمريكية في الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا ذات الثقل، بينما ارتفعت أسهم قطاعي البنوك والصناعة المتداولة دون قيمتها، والتي من المتوقع أن تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 43.5 نقطة بما يعادل 0.13% إلى 33127.88 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 متراجعا 7.7 نقطة أو 0.2% إلى 3963.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 50.8 نقطة أو 0.39%، إلى 13008.804 نقطة.

ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.77% الثلاثاء، حيث عزز إطلاق لقاح فيروس كورونا والإنفاق المخطط له على البنية التحتية التوقعات بانتعاش اقتصادي واسع النطاق وارتفاع التضخم. وقفز العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.772% في الساعة 4:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتم تداوله آخر مرة حول هذا المستوى في يناير 2020. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى 2.456%.

الأسهم الأوروبية

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل آمال بتعاف اقتصادي قوي، بينما غض المستثمرون الطرف عن تعثر صندوق تحوط أمريكي أثر سلبا على أسهم البنوك في اليوم السابق. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% خلال التداولات، ليُتداول أقل من واحد بالمئة عن مستواه القياسي المرتفع، فيما قادت أسهم البنوك المكاسب.

وصعد سهم البنك السويسري كريدي سويس 0.8% بعد أن هوى قرابة 14% في الجلسة السابقة إذ حذر من خسائر «مرتفعة بشكل كبير» بعد تعثر صندوق أرشيجوس كابيتال. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6% ليبلغ ذروة جديدة، بدعم من شركات صناعة السيارات وصعود سهم دويتشه بنك 1.7%. وصعد سهم سيلنيكس المشغلة لأبراج الهاتف المحمول الإسبانية نحو 1.5% بعد أن دشنت زيادة لرأس المال بقيمة سبعة مليارات يورو (8.23 مليار دولار).

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر توبكس الياباني على هبوط، الثلاثاء بفعل الأسهم التي أضحت بدون حق في التوزيعات، بينما ارتفع المؤشر نيكي بعدما عاود مستثمرون شراء أسهمه التي سجلت أداء أضعف من توبكس عقب قرار البنك المركزي قصر مشترياته على الصناديق المربوطة بأسهم توبكس.

وفقد توبكس 0.78% إلى 1977.86 نقطة بينما عوض نيكاي الخسائر المبكرة ليرتفع 0.16% ويغلق على 29432.70 نقطة. وخسر سهم تويوتا موتور ذو الثقل على المؤشر توبكس 1.22% بينما فقد سهم مشغل الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي 3.11% في حين قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر مجموعة يونيكلو للملابس وذو الثقل على المؤشر نيكاي 3.17%.

وتراجع قطاعا المصارف وشركات الوساطة المالية وسط مخاوف من أن تخسر البنوك العالمية أكثر من ستة مليارات دولار جراء انهيار أرشيجوس كابيتال.

وفقد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.49% ونزل سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزهو المالية 0.96% لكل منهما.

وخسر سهم نومورا هولدينجز 0.66% بعدما هوى 16% الاثنين عقب تحذير الشركة من احتمال خسارة ملياري دولار في شركة أمريكية تابعة لها.

وتقدم 89 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 128. (وكالات)