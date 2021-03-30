شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» ينظم إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * التوافق مع نموذج لائحة لجنة الرقابة الداخلية قبل 21 أبريل

* استقلالية أعضاء اللجنة ووجوب حضورهم 75% من الاجتماعات

* للجنة حق دعوة من ترى من مديري المؤسسة وموظفيها لطلب البيانات

* إصدار قرارات بالتمرير في القضايا المستعجلة على أن تكون بالإجماع

الشارقة - عبير أبو شمالة



أصدر مصرف الإمارات المركزي، عدداً من الأنظمة لتنظيم إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية العاملة في الدولة، وقام «المركزي» بإصدار معيار يحدد متطلبات إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، المعيار الذي يفرض على البنوك الملتزمة بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية أن يكون لديها إطار حوكمة مخاطر يساعدها في التعرف على المخاطر ومراجعتها وتخفيف اثرها والسيطرة عليها.

وحدد مهام لجنة المخاطر ضمن مجلس الإدارة لدى البنك مؤكدا إنه سيقع على عاتقه مسؤولية مراجعة نظام لإدارة جميع المخاطر المادية كجزء من الإطار العام لإدارة المخاطر والموافقة عليه. وعلى الإدارة العليا متابعة هذا النظام وتنفيذه ، وقال إن على اللجنة ضمان وجود نظام معلومات يساعد البنك على قياس جميع المخاطر وتقييمها بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، ومخاطر الاستثمار في الأسهم، وقال إن عليها رفع التقارير الدورية للإدارة العليا في البنك وإلى مجلس الإدارة وان تكون التقارير واضحة يسهل فهمها وتوظيفها.

وبحسب المعيار يكون رئيس قسم إدارة المخاطر في البنك مسؤول عن مساعدة الإدارة العليا ومجلس الإدارة واللجام التابعة له واللجنة التنفيذية في تطوير إطار حوكمة مخاطر.

وبموجب المادة 11 ضمن المعيار يتعين أن يكون لدى البنك استراتيجية مناسبة للائتمان، بما في ذلك التسعير والقدرة على تحمل مخاطر الانكشاف، إضافة إلى هيكل إدارة مخاطر فعال لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات الائتمانية والعمليات ومعايير الائتمان والمتابعة.

مذكرة ارشادية

واصدر «المركزي» مذكرة إرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وأخرى بخصوص التقرير الشرعي السنوي لهذه اللجنة، وبحسب المذكرة الأولى يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالاستقلالية، وان يتوفر فيهم الأهلية والكفاءة. واكد أن على المؤسسة المالية الإسلامية التوافق مع نموذج المذكرة ابتداء من 21 أبريل 2021.

ويجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب ألا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما. ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مبررا.

يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن 75% من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضورعضو اللجنة أوعقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أوالسمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.

للجنة أن تدعو إلى اجتماعها من ترى دعوتهم من مديري المؤسسة المالية الإسلامية وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، وليس لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.

يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المستعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع يعقد، وفي حال الاختلاف يعمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة، ولا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لمؤسسات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم ، وتكون قرارات اللجنة ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.

تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق معاييرها بما تقرره اللجنة.

التقرير الشرعي

وحددت المذكرة الثانية متطلبات إصدار التقرير الشرعي السنوي للجنة قائلاً إن التقرير الشرعي السنوي يمثل الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية ضمن الآليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة الإرشادية، ويجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.

ويرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة. يجب أن يرفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية.

كذلك نصت المذكرة على إنه يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعيةن ويجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة، ويجب كذلك على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.

وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.

وبحسب المذكرة يجب أن تنشر المؤسسة المالية الإسلامية التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.