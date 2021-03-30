212 مليار درهم مشاريع المطارات المخطط إنشاؤها في الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

من المتوقع للمطارات أن تشهد نشاطاً ملحوظا خلال العام الجاري 2021 مع العودة التدريجية لحركة المسافرين، بعد عام قاتم جراء القيود العالمية التي تم فرضها على السفر منذ مارس/ آذار من العام 2020 في أعقاب جائحة الفيروس التاجي.

وأعلنت شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض المطارات، عن انطلاق فعاليات الدورة العشرين للمعرض في الفترة ما بين 24 – 26 مايو/ أيار المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وقال المنظمون، إن صناعة المطارات تمتلك بعد عام من الضغوط والتحديات والتغييرات غير المسبوقة، شعوراً متجدداً من التفاؤل مع دخولها عام 2021، في ظل ازدياد الحركة تدريجياً جراء تأسيس عدد أكبر من ممرات السفر بين المسارات الهامة. وفي حين أخذت المطارات بإعداد العدة وإعادة تهيئة نفسها لمواجهة تدفق المسافرين بعد الوباء، فقد بدأت بالبحث بشكل متزايد عن أحدث الحلول والتقنيات لضمان سفر أكثر أماناً حتى عام 2025، وحتى بعده.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قد توقع تحسناً 50% في المردود العالمي للمسافر الكيلومتري مع توقع نمو عدد المسافرين إلى 2.8 مليار مع افتتاح الحدود بحلول منتصف عام 2021، أي بزيادة مليار مسافر مقارنة بعام 2020. وقال «إياتا» الذي يمثل 290 شركة طيران، أو 82% من إجمالي الحركة الجوية العالمية، إن الناس لم يفقدوا رغبتهم في السفر، وإن السفر عاد إلى حالته شبه الطبيعية في الأماكن التي تمت فيها إزالة الحواجز. وكان من المتوقع في وقت سابق أن تتعامل مطارات الخليج العربي مع 450 مليون مسافر سنوياً بمجرد عودة السفر إلى مستوياته السابقة في عام 2019.

وسيشهد معرض المطارات 2021 الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قدوم كبار صانعي القرار في كبرى مطارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا إلى دبي، بحثاً عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم. ومن المقرر أن يقام معرض 2021 على مساحة 11,000 متر مربع من مساحة العرض، مع توقع عارضين ومشاركين من أكثر من 50 دولة. وسيحظى المعرض بفعاليتين يتم تنظيمهما على هامش فعالياته، وهما منتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية اللذان يقامان للعام السادس والثالث على الترتيب، فيما تمت إضافة مؤتمرين جديدين أيضاً إلى منتدى قادة المطارات العالمية، هما مؤتمر تجربة المسافرين في المطارات ومؤتمر التحول الرقمي للمطارات.

السوق العالمية

ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لتشييد المطارات إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2025 مدفوعة بتركيز حكومي متزايد على بناء البنية التحتية للنمو الاقتصادي والتطور المجتمعي. ووفقاً لدراسة قام بها «إياتا» فإنه من المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 1.2 تريليون دولار على تطوير البنية التحتية للمطارات العالمية حتى عام 2030، في حين تشير دراسة أخرى إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية للمطارات الذكية إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2025.

مشاريع البناء

ووفقاً لمركز استخبارات البناء، تقدر قيمة مشاريع البناء المتعلقة بالمطارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكثر من 222 مليار دولار، منها أكثر من 93 مليار دولار في مرحلة التنفيذ. وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تقود المملكة العربية السعودية مشاريع المطارات المخطط إنشاؤها، مع مشاريع تصل قيمتها إلى 59 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بمشاريع بقيمة 58 مليار دولار. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة فروست أند سوليفان، فإن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الرابعة بين ست مناطق على مستوى العالم لجهة إجمالي قيمة الاستثمارات، وهي إلى حد بعيد أكبر سوق لمتوسط ​​الإنفاق على كل مشروع مطار.

دبي مطار للعالم

وقال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، المشغل الوحيد لخدمات الحركة الجوية في مطار دبي الدولي الذي احتل المركز الأول للعام السابع على التوالي بوصفه المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بأعداد المسافرين الدوليين: تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى جعل دبي مطاراً للعالم، فإننا نعمل على تبني وتنفيذ مشاريع استراتيجية ومستقبلية خاصة بقطاع الطيران من شأنها أن تعزز استمرارية التعامل مع الحركة الجوية بكفاءة حتى في خضم الأوقات الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة تستخدم أرقى التقنيات لتوفير افضل الخدمات وأكثرها سلامة لشركات الطيران والمسافرين وتعزيز سمعة مطار دبي كأفضل مطار في العالم.

التكنولوجيا والحلول الجديدة

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، إن المطارات ستشهد على المستوى العالمي استثمارات وترقيات كبيرة بهدف تنفيذ المبادرات الجديدة التي أوصى بها «إياتا» ومجلس المطارات العالمي على صعيد الصحة والسلامة واعتماد التكنولوجيا، حيث يمثل معرض المطارات منصة مركزية يتم فيها عرض الابتكارات الجديدة أمام اللاعبين في قطاع الطيران. وسوف تركز التغييرات الرئيسية المتوقع تنفيذها في المطارات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة على التكنولوجيا والحلول الجديدة المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات، والتركيز على اعتماد الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والسحابة والتحكم عن بعد وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار، علاوة على أهداف ومبادرات خضراء جديدة، وحلول خالية من اللمس موجهة للمسافرين، وتسجيل الوصول الذاتي/ تسليم الحقائب، وخدمات تدعم الأجهزة المحمولة. وقال قريشي إن المطارات كانت تعمل على الدوام على استكشاف طرق جديدة لتبسيط تجربة السفر الكلية من خلال تبني تقنيات وحلول ذكية يمكن للمرء أن يجد منها الكثير في معرض المطارات.