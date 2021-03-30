شكرا لقرائتكم خبر عن يد الشارقة على أعتاب منصة تتويج الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو فاز نادي الشارقة على مستضيفه العين 30-18 في الجولة 19 من دوري الأقوياء ليرفع رصيده إلى 51 نقطة وللعين 43 نقطة وتبقت له 4 مباريات.

وأصبح «الملك» في حاجة إلى تعادل فقط من مبارياته الثلاث المتبقية في الدوري، وأيضاً أي تعثر للعين بالتعادل أو الخسارة يحسم لقب دوري رجال اليد للمرة الخامسة على التوالي وللمرة الخامسة عشرة في مسيرة نادي الشارقة، وبالتالي يضع الشارقة أقدامه على منصة التتويج وكل ماتبقى مسألة وقت، وتبقت للشارقة 3 مباريات، وفي حال فوزه فيها جميعاً يكون قد فاز في الدوري من دون هزيمة أو تعادل.

ويطمح الفريق إلى إضافة رقم جديد إلى أرقامه المميزة في اللعبة على مستوى فريق الرجال وفرقه السنية، ومنطقياً الدوري أصبح محسوم، وحسابياً مازال في الملعب.

وأسفرت بقية المباريات عن فوز الجزيرة على النصر 35-27 ومليحة على بني ياس 26-20 والوصل على الظفرة 26-23.