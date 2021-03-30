شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «باتل بارك» في الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن افتتاح «باتل بارك» لمراكز ألعاب القتال والرماية في «مارينا 1»، الذي يعد إضافة إلى منطقة الزوراء التي تضم العديد من المرافق السياحية.

ويقدم «باتل بارك» عجمان الذي تبلغ مساحته 5700 متر مربع تجربة ترفيهية فريدة من خلال تقنيات حصرية تحاكي أجواء المعركة الحقيقية مع أوضاع لعب متعددة وفقاً لأعلى مستويات الأمان. ويضم المركز مجموعة من الألعاب الحماسية تحت سقف واحد ومنها لعبة «باينتبول» التي تمزج بين الإثارة وفن التصويب والصيد بواسطة رامية مزودة بكرات من الطلاء. ويحتوي المركز أيضاً على لعبتين من ابتكار وتطوير «باتل بارك» وهما «إكس باتل» للرماية السريعة ذات الدقة العالية، و«آي باتل» التي توفر تجربة رماية حية مع مؤثرات صوتية متعددة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام الدائرة: توفر زيارة منطقة الزوراء تجربة متميزة لجميع الزوار، وتعمل الدائرة على جذب المزيد من السياح إليها من خلال تسليط الضوء على المرافق البارزة التي تضمها بما يشمل المحمية الطبيعية والمنتجعات المتعددة والمرافق الترفيهية البارزة ومنها «باتل بارك» الذي يعدّ إضافة بارزة إلى المشهد السياحي والترفيهي في إمارة عجمان. ونعمل أيضاً على تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة على امتداد العام بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من مختلف الأنحاء.

وقال زياد القصير، المدير التنفيذي لـ«باتل بارك»: نقدم تجربة متميزة للزوار من مختلف الأعمار والمستويات، ويتيح المركز لجميع أفراد العائلة والأصدقاء فرصة قضاء أوقات ممتعة في ممارسة ألعاب الرماية. ويحظى هذا النوع من الألعاب بإقبال الفتيات، إذ تمكّنهم من إبراز القدرات القتالية واللعب كفريق واحد في لعبة تنقل ألعاب الفيديو القتالية إلى تجربة حقيقية وحماسية في الميدان».

تتميز منطقة الزوراء باحتوائها على محمية الزوراء الطبيعية التي تعتبر ملاذاً للطيور والحياة البحرية، وتوفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى اتساع رقعة غابات شجر القرم (المانجروف) في المحمية، الأمر الذي يجعل المنطقة غنية بالأسماك والذي يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على استدامة الحياة البحرية في الإمارة بشكل عام.