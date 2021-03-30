شكرا لقرائتكم خبر عن المنازعات تلزم الوحدة والاتفاق بتسديد 8.5 مليون ريال للنصر والفيصلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكني

ألزمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ناديي الوحدة والاتفاق بدفع 8.5 مليون ريال في غضون 30 يوماً لمصلحة النصر والفيصلي نظير صفقتي انتقال المدافع عبدالإله العمري بالإعارة من النصر إلى الوحدة، والبرازيلي روجيريو من الفيصلي إلى الاتفاق وجميعها في موسم 2018-2019.

وتبلغ قيمة إعارة العمري 6 ملايين ريال في حين كلف انتقال روجيريو 2.5 مليون ريال.

على خط آخر، توصل أهلي جدة إلى اتفاق مع المدرب الرواني ريجيكامب ليقود الأخير الدفة التدريبية في عملاق جدة حتى نهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم كامل إذا حقق النتائج المطلوبة.

ومن جانبه، عقد عبدالإله مؤمنة رئيس النادي، اجتماعاً مع اللاعبين وعدهم فيه بسداد جميع المتأخرات خلال أيام قليلة.