شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سيدات الشارقة ينظم مخيم الربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي سيدات الشارقة وفروعه مخيم الربيع حتى 8 إبريل المقبل. ويستهدف فئة الأطفال من 4 حتى 6 سنوات، والفتيان لسن 8 سنوات، والفتيات من 7 إلى 18 سنة.

وتتنوع المشاركات في المخيم بين الواقعية والافتراضية، وذلك حسب اختيارات ولي الأمر حيث يستقبل النادي وفروعه المشاركين في المقر الرئيسي مع الالتزام بكافة معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

ويقام المخيم في مركز كولاج للمواهب والمجمع الرياضي التابع للمقر الرئيسي وكذلك في المرافق التابعة للفروع، وهي مرفق إبداع، ومرفق لياقة، ومطعم مراسي.

وتتضمن فعاليات المخيم باقات متنوعة من الأنشطة التي تعد متنفساً للأطفال واليافعين في ظل هذه الظروف، وتتيح لهم فرصة قضاء أوقات مفيدة وممتعة خلال الإجازة الدراسية، وتنمية مواهبهم، وأبرزها أنشطة اللياقة البدنية مثل السباحة والتزلج على الجليد واليوغا والتنس وكرة الطائرة الشاطئية والتجديف المائي والألعاب التنافسية وتمارين وتحديات اللياقة، كما يوفر النادي أنشطة تنمي المهارات الفكرية واليدوية كصناعة الزهور والرسم وصناعة الفخار والدمى والفنون الزخرفية والرسم بالطبشور، بجانب الورش المتنوعة كصناعة حديقة الربيع والحقائب وفن الأسلاك، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات كمشاهدة الأفلام واكتشاف الطبيعة والتجارب العلمية واللعب بالغراء وإعادة التدوير والأنشطة المتعلقة بالجمال.

وقالت خولة السركال مدير عام النادي: نحرص على تنفيذ المخيمات الموسمية تزامناً مع الإجازات الدراسية للطلاب، لتوفير فرص وأوقات مفيدة وممتعة للأطفال واليافعين، ولتشجيعهم على المبادرة والابداع، وتنمية مواهبهم وقدراتهم. وأوضحت أن أنشطة المخيم وضعت بمعايير مدروسة تسهم في اكتشاف المواهب وتوجيه المسارات الإبداعية لدى المشاركين وفق فئاتهم العمرية ومهاراتهم الشخصية. وهي فرصة إثرائية تتيح للأطفال تكوين صداقات جديدة، وتنمية العديد من القدرات كالثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وتعزيز الذكاء الاجتماعي.

وأكدت أن من أولويات النادي الحفاظ على سلامة الاطفال حيث ينظم الفعاليات والأنشطة ضمن أعلى معايير السلامة، ملتزماً بالضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية.