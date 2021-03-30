شكرا لقرائتكم خبر عن كاتانيتش يحظى بثقة العراقيين بعد الفوز على أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حظي السلوفيني سريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، بثقة العراقيين بعد أن قاد «أسود الرافدين» للفوز على منتخب أوزبكستان بهدف وحيد في مباراة ودية جرت بينهما في طشقند.

وذكر مدرب حراس مرمى المنتخبات العراقية السابق كاظم ناصر، أن كاتانيتش يمتلك فكراً تدريبياً عالياً وعصرياً من خلال الأداء المستقر والمتوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي للمنتخب العراقي في جميع المباريات السابقة ومنها مباراة أوزبكستان، وكأنه العالم بالوضع النفسي والفني للاعب العراقي ومدى إمكاناته

في التطبيق الخططي أمام بعض المنتخبات الآسيوية التي تتقدم علينا بالأداء الذهني والخططي المتقدمين.

وأضاف ناصر أن التنظيم الدفاعي العالي الواضح من خلال الشكل في تقارب خطوط الفريق وتضييق المساحات كان أسلوباً ناجحاً، نجح فيه كاتانيتش نظراً لقوة ومهارة اللاعب العراقي والتي نوعاً ما تغطي الجانب السلبي أحياناً في الأداء التكتيكي والذهني للاعب العراقي بعد الحيازة والمواجهة لمرمى المنتخبات المنافسة.

أما لاعب المنتخب العراقي السابق سعد عبد الحميد، فأكد أن الأسلوب الجديد الذي اتبعه كاتانيتش في مباراة العراق أمام أوزبكستان منح الجميع رسالة اطمئنان للمرحلة المقبلة؛ إذ إن المنتخب صنع فرصاً كثيرة أمام أوزبكستان بسبب الأسلوب الجديد الذي اتبعه كاتانيتش.

وأضاف أن الخطة البديلة التي اتبعها كاتانيتش أثبتت فاعليتها؛ إذ إن المنافسة بين اللاعبين انعكست بشكل إيجابي على مستوى ونتائج المنتخب العراقي، كذلك فإن الروح وتوظيف اللاعبين وتطبيق أفكار كاتانيتش بشكل صحيح، هو أساس الظهور بمستوى استثنائي، لذلك فإن المنتخب العراقي مع كاتانيتش يسير بالاتجاه الصحيح لا يخشى عليه.

أما لاعب المنتخب العراقي السابق حيدر محمود، فقال، إن التكتيك الذي اتبعه كاتانيتش هو الأفضل، لأن كاتانيتش نجح في اختياره للاعبين ووضعه طريقة اللعب المناسبة، مما جعل المنتخب العراقي يظهر بصورة متكاملة، وهذا الظهور يحسب لكاتانيتش، علماً بأن منتخب أوزبكستان جيد جداً، وتحقيق الفوز عليه بفضل قراءة كاتانيتش الصحيحة للمباراة.