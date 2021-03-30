شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق أممي يتهم فرنسا بقتل 19 مدنياً في مالي وباريس تنفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - رويترز

أفادت مقتطفات من تحقيق للأمم المتحدة من المقرر أن تنشر نتائجه في وقت لاحق الثلاثاء، بأن ضربة جوية فرنسية في وسط مالي يوم الثالث من يناير/كانون الثاني أسفرت عن مقتل 19 مدنياً وثلاثة مسلحين، وهو ما نفته باريس.

ويتعارض التقرير مع مزاعم فرنسا بأن الضربة «لم تصب سوى مسلحين متطرفين».

وقال سكان إن الضربة الجوية التي وقعت قرب قرية بونتي أصابت حفل زفاف حضره مدنيون، في حين قال الجيش الفرنسي إنه قتل نحو 30 متشدداً رصدتهم المراقبة الجوية.

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء نتائج التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة حول ضربة جوية لقواتها في وسط مالي، وأعربت الوزارة في بيان عن «تحفظها الثابت» على التقرير، وتأكيدها أنه «في الثالث من يناير/كانون الثاني نفذت القوات المسلحة الفرنسية ضربة جوية، استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك» قرب قرية بونتي.

وأضاف البيان أن الوزارة لديها «تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة» للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.