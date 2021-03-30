شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأدوية: نستعد بجدية لمواجة كورونا الثالثة وإنتاج التطعيمات فى أبريل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء والهيئة العامة لسلامة الغذاء وضعوا استعدادات جادة في الفترة من شهر يوليو وحتي شهر سبتمبر فى توفير المكملات الغذائية فى الموجة الثانية وسارعوا فى تسجيل الشركات المصنعة للأدوية المكملات الغذائية والمناعة، وبالفعل خلال الموجة الثانية كانت استعدادات الشركات لأدوية كورونا من 6 شهور إلى 12 شهرا.

وهيئة الدواء المصرية وضعت شروطا منها أنها لن تسمح بتصدير أى منتج دوائى إلا فى حالة وجود مخزون لا يقل عن الـ 6 أشهر.

وكان هناك عدد من الملفات المتاحة لأدوية المناعة واستطاعت سلامة الغذاء خلال أسبوعين منح التراخيص لأكثر من 30 شركة فى السوق، وأصبح هناك وفرة لكافة أنواع أدوية الكورونا.

وقال عوف إن الموجة الثالثة على الأبواب ومشكلة الفيروس إنه مع كل موجة بيحصل تحور بسيط ونحن وضعنا استعدادات كبيرة، وكان هناك اجتماع لهيئة الدواء، ومصر فيها من 6 إلى 12 شهر مكملات غذائية من الزنك وفيتامين سى وغيرها، ولابد أن نكون حذرين من الموجة الثالثة لأنه أكثر شراسة وأكثر سرعة.

وبالنسبة للتطعيمات يوجد أنواع مثل سينوفارم واسترازينكا ومصر ستصنع بالاتفاق مع سينوفارم التطعيمات الصينية وسيؤدى ذلك إلى وجود مخزون استراتيجى خلال شهر إبريل .