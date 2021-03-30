شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأدوية: نستعد بجدية لمواجة كورونا الثالثة وإنتاج التطعيمات فى أبريل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وهيئة الدواء المصرية وضعت شروطا منها أنها لن تسمح بتصدير أى منتج دوائى إلا فى حالة وجود مخزون لا يقل عن الـ 6 أشهر.
وكان هناك عدد من الملفات المتاحة لأدوية المناعة واستطاعت سلامة الغذاء خلال أسبوعين منح التراخيص لأكثر من 30 شركة فى السوق، وأصبح هناك وفرة لكافة أنواع أدوية الكورونا.
وقال عوف إن الموجة الثالثة على الأبواب ومشكلة الفيروس إنه مع كل موجة بيحصل تحور بسيط ونحن وضعنا استعدادات كبيرة، وكان هناك اجتماع لهيئة الدواء، ومصر فيها من 6 إلى 12 شهر مكملات غذائية من الزنك وفيتامين سى وغيرها، ولابد أن نكون حذرين من الموجة الثالثة لأنه أكثر شراسة وأكثر سرعة.
وبالنسبة للتطعيمات يوجد أنواع مثل سينوفارم واسترازينكا ومصر ستصنع بالاتفاق مع سينوفارم التطعيمات الصينية وسيؤدى ذلك إلى وجود مخزون استراتيجى خلال شهر إبريل .