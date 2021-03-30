رئيس هيئة سلامة الغذاء: إجراءات تنسيقية للإسراع فى تسجيل المنتجات الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - العربي: تضافر كافة الجهود لضمان توفير منتجات عالية الجودة في ضوء الطلب المتزايد رئيس شعبة العامة للأدوية "المكملات الغذائية" ستستحوذ على 30% من حجم استثمارات صناعة الدواء

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أنه منذ زيادة الطلب علي المكملات الغذائية التي تساعد علي رفع المناعة تأثرا بجائحة كورونا ارتفع معدل تقديم طلبات تسجيل المكملات الغذائية ليصل الي 1200 طلب، مشيرا إلي أن الهيئة قد قامت بتسريع إجراءات التسجيل لتصل إلي 3.3 تسجيلة في اليوم، جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والشعبة العامة لتجارة الأدوية.

وأشاد منصور بقائمة المقترحات التي وضعتها الشعبة لتنمية الاستثمارات في مجال صناعة المكملات الغذائية والتي تضمنت التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية والهيئة لانهاء كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل داخل اتحاد الغرف التجارية قبل ارسالها للهيئة ووضع معايير انضمام الشركات للشعبة بناء علي المعايير التي تحددها الهيئة واتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية لتسهيل وانهاء تسجيل المنتاجات الجديدة .

ومن جانيه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن العالم شهد ظروفا استثنائية منذ الموجة الأولي لانتشار جائحة كورونا بما فرض متطلبات صحية جديدة ليس فقط على ما يتم تداوله من أغذية، وإنما أيضا خلق طلب متزايد علي المكملات الغذائية ومنتجاتها لما تشكله من أهمية لرفع قدرات الجهاز المناعي لمواجهة المخاوف الصحية العالمية بما خلق سوقا واعدا لهذا النوع من المنتجات.

وأكد أهمية التنسيق المستمر الذي يتم بين اتحاد الغرف التجارية وهيئة سلامة الغذاء للتوفيق بين الضرورة الملحة لهذا النوع من المنتجات وبين التأكد من تطابق توفير منتج عال الجودة ومتطابق مع المواصفات الاشتراطات الصحية والتشريعية لتداولها بالأسواق في ضوء الطلب المتزايد عليها.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار تكامل المجهودات بين مؤسسات الدولية من صانع قرار وتاجر لضمان استقرار أوضاع الأسواق وعدم لجوء المستهلك من دون وعي لمنتجات قد تضر به، وتناول اللقاء توضيح كافة الشروط اللازم اتباعها لتداول تلك المكملات الغذائية.

ومن جانبه توقع الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة لتجار للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تستحوذ المكملات الغذائية على نحو من 25 إلى 30% من حجم استثمارات صناعة الدواء خلال الفترة القادمة .

وأشاد عوف بالتسيهلات التى قدمتها هيئة سلامة الغذاء خاصة مع بدء جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الشركات التى تقوم بانتاج المكملات الرافعة للمناعة "فيتامين سي" 4 شركات فقط، وقد قامت الهيئة بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات بحيث أصبح يتم التسجيل خلال 6 شهور فقط، وبلغ إجمالي عدد الشركات المنتجة نحو 30 شركة، وتم تسجيل 1267 مكمل غذائي خلال عامين، وإنتاج كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتلبية الطلب الكبيرعليها، وفتح باب التصدير للمكملات للأسواق الخارجية.

وأشاد عوف بالتعاون مع كل من هيئة سلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء لتوفير أدوية بروتوكول كورونا، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية، يكفي حتى 12 شهرا، ولا يوجد نقص في أي دواء.

وطالب عوف هيئة سلامة الغذاء بتشكيل لجنة مشتركة مع الشعبة تنعقد بشكل شهري لحل أي مشكلة وتذليل العقبات وتشجيع الاستثمارات.