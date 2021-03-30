شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"أبو ظبي" ترتفع بنسبة 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.21% رابحًا 19.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9635.34 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية وحقق المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.23% رابحًا 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2558.50 نقطة، وحقق المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.49% رابحًا 86.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5910.659 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% خاسرًا 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.40 نقطة، وهبط سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.080% خاسرًا 2.891 نقطة ليغلق عند مستوى 3681.377 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21% رابحًا 19.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9635.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.54% رابحًا 365.60 نقطة ليغلق عند مستوى 24151.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 355.3 مليون سهم بقيمة 11.1 مليار ريال.

صعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 9.29%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.04%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاعي المواد الأساسية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.06%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

وقفز 96 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ذيب" بنسبة 14.04%، ثم سهم " الإنماء طوكيو" بنسبة 9.94%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 9.93%، وتراجع 91 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.26%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 2.77%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 2.77%، فيما تصدر سهم "ذيب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.





بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% خاسرًا 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 285.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة 20.16% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.96%، عقارات السيف بنسبة 1.96%، زين البحرين بنسبة 1.71%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.15% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.49%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.39% مدفوعًا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.35%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرًا 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسرًا 21.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6268.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحًا 13.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4681.69 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحًا 12.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4857.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.3 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8601 صفقة، وهبطت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.27%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 2.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.28%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%.





بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.23% رابحًا 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2558.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.3 مليون سهم محققة ما قيمته 159.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2573 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، فيما تراجع قطاع السلع نبسبة 3.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.26%، 0.02%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.45%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.77%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 6.71%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.8 مليون ورقة بقيمة 60.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.56%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.49% رابحًا 86.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5910.659 نقطة، واستقر رأس المال السوق عند مستوى 845.783 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 173.4 مليون سهم، بقيمة مليار درهم، عبر تنفيذ 3466 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.79%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 2.36%، 0.21%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 13.99%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 5.68%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 2.92%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 7.5%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 5.83%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 250.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.6%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% خاسرًا 2.891 نقطة ليغلق عند مستوى 3681.377 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال عبر تنفيذ 802 صفقة لعدد 52 سهمًا.

وارتفع 15 سهمًا على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 7.69%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 5.97%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.65%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 6.67%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 6.67%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "سندات أومنفست الدائمة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 2.13 مليون ريال عماني.