شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 30-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين بالبنوك المصرية.

انخفض سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مع ثالث تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.76 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.02 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.04 جنيه.

52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.02 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.85 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.04 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.04 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.60 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.