شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: مستعدون لاستقبال موجة كورونا الثالثة ولدينا مخزون 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الأدوية فى مصر جاهزة لاستقبال الموجة الثالثة من فيروس كورونا باستعدادات كبيرة من المتاح من الأدوية والمكملات الغذائية اللازمة لعلاج المصابين بكورونا، كما أن لدينا وفرة فى المخزون تقدر بنحو 6 إلى 9 أشهر قادمة، لافتا إلى أن هيئة سلامة الغذاء قامت بتسجيل 1267 ملف لإنتاج أدوية المكملات الغذائية خلال عامين وهو انجاز تاريخى لم يحدث من قبل.

وأضاف عوف خلال اجتماع شعبة الأدوية مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والمهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف اليوم، إن توقيت الموافقة على تسجيل أدوية المكملات الغذائية أصبحت لا تتعدى الـ 6 أشهر من هيئة سلامة الغذاء بعد أن كانت تستمر لسنوات عندما كانت تتبع هيئة الدواء المصرية، وسرعة إصدار التراخيص يدعم الاستثمارات فى قطاع الدواء فى مصر، ويقلل من الاستيراد، كما أن يحمى السوق من انتشار الأدوية المهربة بمبالغ باهظة للمواطنين.

وتوقع عوف أن يستحوذ قطاع المكملات الغذائية فى السوق المصرية على نسبة 30% من إجمالى استثمارات الدواء التى بلغت 80 مليار جنية العام الماضى 2020 خلال 3 سنوات، خاصة بعد ارتفاع عدد الشركات المنتجة للمكملات إلى 30 شركة خلال عام 2020 توقيت ذروة أزمة كورونا بعد أن كانت 3 شركات فقط الأعوام السابقة.

وطالب رئيس شعبة الأدوية بضرورة انضمام هيئة الدواء المصرية إلى عضوية شعبة الأدوية فى الاتحاد العام لكى تستطيع العمل على وجهه واحدة فيما يتعلق بخدمة المستهلكين وسوق الدواء، موضحا أن عدد المصانع العاملة فى الدواء ومرخصة 160 مصنع، و80 مصنع تحت الإنشاء، بالاضافة إلى 1600 شركة من شركات التول أى الشركات العاملة لدى الغير.