شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر 30 -3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل التغيرات التى شهدها أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وذلك مع الهبوط الكبير على المستوى العالمي والتى هبطت 1.9% في التداولات الفورية لتهبط الأونصة 1750 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار الذهب 21 يسجل 753 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 645 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 860 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6024 جنيها للجرام.

متوسط أونصة الذهب 1700 دولار.

وفي سياق متصل، قال عطية لمعى، أحد منتجى الذهب فى مصر، إن هناك عوائق تحول دون تصدير الذهب فى صورة مشغولات منها رسوم التثمين، وتفرض بنسبة 1% على الكمية المصدرة، ومع ارتفاع الذهب، والتثمين يعتبر عبئا ماليا على السعر النهائى للمنتج، فى وقت تكاليف التصنيع فى الخارج أقل بكثير من مصر، لذلك تكون المنافسة صعبة.

وأضاف لمعى، لـ"الخليج 365"، أن المشغولات الذهبية المصرية تطورت كثيرا وتضاهى الإيطالى ودول أخرى حاليًا، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة عائق كبير لذلك المصانع تركز على السوق المحلى، ونحتاج دعما من خلال إزالة رسوم التثمين وهو ما يجعل منتجاتنا منافسة فى الخارج.