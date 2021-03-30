شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع ثالث تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.45 جنيه للشراء، و18.57جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.45 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.37 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه.

18.54 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.36 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.43 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.38 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.38 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.