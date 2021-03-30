شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار لمستوى 61.25 الذي يتحوّل إلى دعم مهم الآن ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 63.30 وتمتد إلى 65.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد