شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتجه نحو مزيد من الارتفاع متجاهلاً صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتتوقع الأسواق انتعاش الطلب على المعادن الصناعية خلال العام الجاري بالتزامن مع السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الكثير من الدول.



وتستعد الولايات المتحدة لضخ حزمة تحفيز مالي إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



ويستفيد البلاديوم أيضاً من الطلب القوي الذي يتلقاه من شركات السيارات العالمية من أجل استخدامه في تصنيع مكونات تقلل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وأيضاً مع اتجاه هذه الشركات نحو تصنيع سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 2575 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2604 دولارات وأقل سعر عند 2518.5 دولار.