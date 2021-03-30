شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد أكثر من 2.5% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتفقد أكثر من 2.5% ،ليتخلي الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي المدعوم من الصعود الجديد فى عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف ضعف الطلب فى أوروبا "رابع أكبر مستهلك للوقود فى العالم" ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن المخزونات الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 2.5% إلى مستوي 60.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.81$، وسجل أعلى مستوي عند 62.25$ الأعلى منذ 18 آذار/مارس الجاري ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 63.71$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.34$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.39$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 65.46$ للبرميل.

تحققت مكاسب يوم الاثنين بعدما طغي تأثير توقعات قيام تحالف "أوبك بلس" بتمديد التخفيضات الحالية لمدة شهر إضافي حتى أيار/مايو القادم ، على تأثير حل أزمة السفينة الجانحة وعودة الملاحة فى قناة السويس.

أضاف مؤشر الدولار يوم الثلاثاء نسبة 0.3% ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر عند 93.22 نقطة ، عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن ارتفاع العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار السلع المقومة بالدولار ، حيث ترتفع تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 3.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.774% ، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى العزوف عن الأصول ذات المخاطر العالية .

فى أوروبا ،تثير الأعداد المتزايدة فى الموجة الثالثة من فيروس كورونا مخاوف الحكومات الأوروبية ،والتي قد تلجأ إلى تشديد القيود المفروضة حاليا ،قال وزير المالية الفرنسي " برونو لومير" إن جميع الخيارات مطروحة حاليا لحماية الشعب.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.