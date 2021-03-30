شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر بعد قفزة جديدة فى السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد قفزة جديدة فى عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال آذار/مارس.

زاد مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 93.22 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.91 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.88 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات شراء الدولار فى ظل توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 3.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.774% ، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكز شراء الدولار الأمريكي.

تأتي تلك القفزة الجديدة فى عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ، فى ظل توقعات بأن مبادرة البنية التحتية للرئيس الأمريكي "جو بايدن" يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قياس ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال آذار/مارس ،البيانات الإيجابية سوف توسع من مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 14:00بتوقيت غرينتش صدور مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال آذار/مارس المتوقع 96.9 نقطة من 91.3 نقطة في شباط/فبراير.